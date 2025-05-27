Минобороны отчиталось об итогах массированного удара по порту Одессы

Российские войска 23 мая нанесли массированный ракетный удар по порту Одессы, сообщили в Минобороны. Целью стали площадки разгрузки и складирования военного имущества. По данным ведомства, было уничтожено около 100 контейнеров с боеприпасами и комплектующими для беспилотников и безэкипажных катеров.

Кроме того, удары были нанесены по объектам инфраструктуры и местам подготовки ударных БПЛА на аэродромах Кисличеватая в Запорожской области и Канатово в Кировоградской. Также поражены склады боеприпасов тактической группы «Волчанск» в Харьковской области.