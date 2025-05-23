Целятся в «‎сердце»: Life.ru узнал причину затяжной массированной атаки ВСУ по России

Налёты беспилотников, которые устраивает Украина, не несут почти никакой пользы для Киева в военном плане. Всё это является лишь пиар-ходом киевского режима, с помощью которого он хочет продлить европейскую поддержку. Об этом сообщил в беседе с Life.ru военный аналитик Андрей Кошкин.

ВСУ продолжают массированную атаку Москвы днём потому, что у них больше нет никаких возможностей, кроме налёта дронов. И здесь им помогает Запад весьма активно. И как раз так получается, что научно-технический прогресс, особенно в военном деле, сегодня находится в пиковой точке в части применения БПЛА. Больше у них возможностей никаких нет: ни авиации, ни артиллерии, ни экономики, ничего.

Атакуют именно Москву просто потому, что это медийный фактор, бьют в сердце страны, в столицу. Естественно, это имеет весьма побудительное значение в западных средствах массовой информации и является попыткой доказать, что Украина в состоянии решать вопросы урегулирования другим путём. Например, помогите наложить санкции на Россию и дайте нам деньги и оружие — и мы победим Россию. Вот какой основной тезис у нынешнего киевского руководства. Андрей Кошкин Военный аналитик

Бьют именно днём потому, что уже ночные атаки ни к чему не приводят. Целью командования ВСУ собеседник Life.ru назвал желание усилить «устрашающий аспект».

«Эта атака будет долго длиться, потому что ресурсы для террористических действий у них есть. Запад им поставляет элементы, комплектующие, они в состоянии сами собирать и запускать эти дроны. Думаю, это продлится до решающих действий или же политико-дипломатического регулирования, что пока весьма сомнительно», — считает эксперт.