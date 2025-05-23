Целятся в «сердце»: Life.ru узнал причину затяжной массированной атаки ВСУ по России
Аналитик Кошкин: Массированные атаки на РФ будут длиться, пока Запад даёт ВСУ деньги
Последствия атаки БПЛА в Видном. Фото © Life.ru
Налёты беспилотников, которые устраивает Украина, не несут почти никакой пользы для Киева в военном плане. Всё это является лишь пиар-ходом киевского режима, с помощью которого он хочет продлить европейскую поддержку. Об этом сообщил в беседе с Life.ru военный аналитик Андрей Кошкин.
ВСУ продолжают массированную атаку Москвы днём потому, что у них больше нет никаких возможностей, кроме налёта дронов. И здесь им помогает Запад весьма активно. И как раз так получается, что научно-технический прогресс, особенно в военном деле, сегодня находится в пиковой точке в части применения БПЛА. Больше у них возможностей никаких нет: ни авиации, ни артиллерии, ни экономики, ничего.
Атакуют именно Москву просто потому, что это медийный фактор, бьют в сердце страны, в столицу. Естественно, это имеет весьма побудительное значение в западных средствах массовой информации и является попыткой доказать, что Украина в состоянии решать вопросы урегулирования другим путём. Например, помогите наложить санкции на Россию и дайте нам деньги и оружие — и мы победим Россию. Вот какой основной тезис у нынешнего киевского руководства.
Бьют именно днём потому, что уже ночные атаки ни к чему не приводят. Целью командования ВСУ собеседник Life.ru назвал желание усилить «устрашающий аспект».
«Эта атака будет долго длиться, потому что ресурсы для террористических действий у них есть. Запад им поставляет элементы, комплектующие, они в состоянии сами собирать и запускать эти дроны. Думаю, это продлится до решающих действий или же политико-дипломатического регулирования, что пока весьма сомнительно», — считает эксперт.
Аналитик согласился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который позитивно оценил сам факт переговоров РФ и Украины. По его оценке, массированные атаки закончатся, когда произойдут серьёзные изменения на линии боевого соприкосновения и будут подписаны соответствующие документы, которые позволят сформировать долгосрочный мир без возможности наносить удары по нашей территории.
Напомним, что с вечера 22 мая ПВО отразила крупную атаку украинских беспилотников на Россию, сбив в общей сложности 112 БПЛА ВСУ. А вот в Липецкой области дрон врезался в жилой дом, из-за чего 30 квартир оказались разрушены. Кроме того, в Белгородской области во время налёта была ранена женщина, которая в итоге скончалась в больнице. Подвергалась масштабной атаке 22-го и 23 мая и Москва. В общей сложности с полуночи четверга на подлёте к столице было уничтожено более 50 беспилотников ВСУ.