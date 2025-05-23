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Регион
22 мая, 23:50

На подлёте к Москве сбиты ещё три украинских беспилотника

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Ещё три украинских беспилотника сбили российские средства ПВО по подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Военные сбили ещё три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил он.

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О возможных последствиях на земле официальных сообщений пока не поступало.

Отметим, что это уже вторая атака на столицу России с начала суток 23 мая. Перед этим силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть летевших на Москву беспилотников. Массированная атака украинских беспилотников на регионы России продолжается третьи сутки.

Лия Мурадьян
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