На подлёте к Москве сбиты ещё три украинских беспилотника
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Ещё три украинских беспилотника сбили российские средства ПВО по подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«Военные сбили ещё три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил он.
О возможных последствиях на земле официальных сообщений пока не поступало.
Отметим, что это уже вторая атака на столицу России с начала суток 23 мая. Перед этим силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть летевших на Москву беспилотников. Массированная атака украинских беспилотников на регионы России продолжается третьи сутки.