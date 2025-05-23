На подлёте к Москве сбиты ещё три украинских беспилотника

Ещё три украинских беспилотника сбили российские средства ПВО по подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Военные сбили ещё три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил он.

О возможных последствиях на земле официальных сообщений пока не поступало.