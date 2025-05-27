Бойцов ВСУ начали отрезать от снабжения в Сумской и Харьковской областях
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Расширение буферной зоны вдоль границ в Сумской и Харьковской областях привело к нарушению линий снабжения украинских военных. Появление российских дронов в этой зоне лишает гарнизоны противника боеприпасов и продовольствия, уничтожая транспортные средства, пишет Mash.
Недавно в Харькове был зафиксирован первый удар FPV-дроном, вооружённым боевой частью от РПГ. Предположительно, это была «Гортензия-10», чей радиус действия теперь позволяет достигать северо-восточных регионов Украины благодаря увеличению буферной зоны в Сумской области. Ранее в этот район долетали лишь БПЛА самолётного типа, такие как «Молния» и «Шахед».
По информации Mash, базовая версия «Гортензии-10» способна преодолевать до 20 км, дальность зависит от объёма используемого оптоволокна. Для гарантированного покрытия расстояния в 25 км требуется чуть менее 2 кг оптоволокна. Скорость дрона достигает 140 км/ч при полезной нагрузке до 3 кг.
Российские войска продвигаются в Сумской области западнее трассы Суджа – Юнаковка, освободив Владимировку и Беловоды. Бои продолжаются в Юнаковке, большая часть которой уже контролируется российскими силами. Взятие Юнаковки обеспечит артиллерийский контроль над ключевыми логистическими центрами украинской армии в Сумской области.
В то время как европейские аналитики строят прогнозы о возможном направлении летнего наступления российских сил, российская армия добивается успехов в районе Константиновки и формирует кольцо окружения вокруг Юнаковки. Киевский режим тем временем перебрасывает подкрепления в Сумскую область. Территория, простирающаяся от Константиновки до Красноармейска (Покровска), постепенно освобождается от украинских военных формирований. Согласно предварительным данным, населённые пункты Попов Яр и Заря перешли под контроль российских войск. В Сети появляются видеозаписи, запечатлевшие радостные встречи местных жителей с российскими солдатами в Заре.