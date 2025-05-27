Бойцов ВСУ начали отрезать от снабжения в Сумской и Харьковской областях

Расширение буферной зоны вдоль границ в Сумской и Харьковской областях привело к нарушению линий снабжения украинских военных. Появление российских дронов в этой зоне лишает гарнизоны противника боеприпасов и продовольствия, уничтожая транспортные средства, пишет Mash.

Недавно в Харькове был зафиксирован первый удар FPV-дроном, вооружённым боевой частью от РПГ. Предположительно, это была «Гортензия-10», чей радиус действия теперь позволяет достигать северо-восточных регионов Украины благодаря увеличению буферной зоны в Сумской области. Ранее в этот район долетали лишь БПЛА самолётного типа, такие как «Молния» и «Шахед».

По информации Mash, базовая версия «Гортензии-10» способна преодолевать до 20 км, дальность зависит от объёма используемого оптоволокна. Для гарантированного покрытия расстояния в 25 км требуется чуть менее 2 кг оптоволокна. Скорость дрона достигает 140 км/ч при полезной нагрузке до 3 кг.