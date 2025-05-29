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Регион
29 мая, 14:14

Life.ru выяснил, почему Россия хочет вести переговоры именно в Стамбуле

Депутат Журавлёв: Турция подходит для переговоров из-за своего нейтралитета

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Россия готова провести переговоры во многих странах, однако некоторые варианты Москву всё же категорически не устраивают. Своё предпочтение Кремль отдаёт Турции, которая уже имеет опыт организации встреч РФ и Украины, а также придерживается нейтральной позиции относительно конфликта. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

По большому счёту, нет особой разницы, на какой площадке вести переговоры. РФ принципиально отказывается это делать в недружественных странах, к которым, кстати, вполне можно отнести и Ватикан, предлагавший свои услуги. Он давно и прочно на украинской стороне, и, получается, никак нельзя полностью исключить провокации.

Алексей Журавлёв

Депутат Госдумы

По большому счёту, нет особой разницы, на какой площадке вести переговоры. РФ принципиально отказывается это делать в недружественных странах, к которым, кстати, вполне можно отнести и Ватикан, предлагавший свои услуги. Он давно и прочно на украинской стороне, и, получается, никак нельзя полностью исключить провокации.
По большому счёту, нет особой разницы, на какой площадке вести переговоры. РФ принципиально отказывается это делать в недружественных странах, к которым, кстати, вполне можно отнести и Ватикан, предлагавший свои услуги. Он давно и прочно на украинской стороне, и, получается, никак нельзя полностью исключить провокации.

Кроме того, это ещё и центр католицизма, и странно было бы использовать его для возможного примирения двух православных государств. Турция же, пусть и входит в НАТО, всё же не раз демонстрировала свой нейтралитет в украинском конфликте. И весьма умело организовывала сам процесс — в том же Стамбуле, в одном и том же дворце. Поэтому и менять площадку не имеет никакого смысла, заключил Журавлёв.

Проведение переговоров в Турции — отличный вариант для России, поскольку эта страна старалась сохранять нейтралитет на протяжении всего конфликта. К тому же и самой Анкаре это крайне выгодно, на что есть целый ряд причин, о которых рассказал политолог и эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

Стамбул стал относительно успешным в организации одной встречи, но первое соглашение, которое было подписано весной 2022 года, не состоялось из-за того, что было объединено с Западом. Тем не менее Турция проявляла активность в своих посреднических усилиях и выступала в качестве одного из партнёров в зерновой сделке, а потом и в ходе недавней встречи между Россией и Украиной, правда, при подключении администрации в Стамбуле, сказал политолог.

Дело в том, что, видимо, произошли определённые накладки потому, что, когда американцы предложили перенести переговоры в Ватикан или Швейцарию, это вызвало осторожность у турецкой стороны. Видимо, с этим связан был недавний визит главы МИД Турции Хакана Фидана в Москву. Да, мы придерживаемся Стамбула потому, что на стамбульской базе стоит соглашение и ждёт дальнейшего развития переговорного процесса. В данном случае российская, турецкая и украинская стороны выступают независимо, а Турция выступает в роли модератора, и нас эта позиция вполне устраивает

Станислав Тарасов

Политолог

Дело в том, что, видимо, произошли определённые накладки потому, что, когда американцы предложили перенести переговоры в Ватикан или Швейцарию, это вызвало осторожность у турецкой стороны. Видимо, с этим связан был недавний визит главы МИД Турции Хакана Фидана в Москву. Да, мы придерживаемся Стамбула потому, что на стамбульской базе стоит соглашение и ждёт дальнейшего развития переговорного процесса. В данном случае российская, турецкая и украинская стороны выступают независимо, а Турция выступает в роли модератора, и нас эта позиция вполне устраивает
Дело в том, что, видимо, произошли определённые накладки потому, что, когда американцы предложили перенести переговоры в Ватикан или Швейцарию, это вызвало осторожность у турецкой стороны. Видимо, с этим связан был недавний визит главы МИД Турции Хакана Фидана в Москву. Да, мы придерживаемся Стамбула потому, что на стамбульской базе стоит соглашение и ждёт дальнейшего развития переговорного процесса. В данном случае российская, турецкая и украинская стороны выступают независимо, а Турция выступает в роли модератора, и нас эта позиция вполне устраивает

Нужно наблюдать, как будут реагировать на события в США, которые пока ведут себя настороженно. Но пока всех этот процесс устраивает потому, что действительно Турции это выгодно, она себя позиционирует в качестве одного из игроков мировой политики, а американская администрация в последнее время как-то обходила её стороной, подчеркнул эксперт. Президент Штатов Дональд Трамп во время визита на Ближний Восток не посетил Турцию.

«При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган никак не может организовать визит в Вашингтон при новой администрации, а прежняя вообще его не принимала. Украинская тематика сейчас — это суперновость, и Турция желает таким образом обозначить своё возрастающее влияние не только в регионе, но и в политике, и играть в высшей лиге. Российская сторона не против, посмотрим, как будет дальше», заключил наш собеседник.

Белый дом: Путин, Трамп и Зеленский могут встретиться в Женеве
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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обратился к украинскому руководству с предложением провести следующий раунд двусторонних переговоров в Стамбуле 2 июня. По его словам, Турция — лучшее место для такой беседы. В Кремле сообщили, что от Киева пока не поступало ответа.

Владимир Озеров
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