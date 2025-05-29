Life.ru выяснил, почему Россия хочет вести переговоры именно в Стамбуле

Россия готова провести переговоры во многих странах, однако некоторые варианты Москву всё же категорически не устраивают. Своё предпочтение Кремль отдаёт Турции, которая уже имеет опыт организации встреч РФ и Украины, а также придерживается нейтральной позиции относительно конфликта. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

По большому счёту, нет особой разницы, на какой площадке вести переговоры. РФ принципиально отказывается это делать в недружественных странах, к которым, кстати, вполне можно отнести и Ватикан, предлагавший свои услуги. Он давно и прочно на украинской стороне, и, получается, никак нельзя полностью исключить провокации. Алексей Журавлёв Депутат Госдумы

Кроме того, это ещё и центр католицизма, и странно было бы использовать его для возможного примирения двух православных государств. Турция же, пусть и входит в НАТО, всё же не раз демонстрировала свой нейтралитет в украинском конфликте. И весьма умело организовывала сам процесс — в том же Стамбуле, в одном и том же дворце. Поэтому и менять площадку не имеет никакого смысла, заключил Журавлёв.

Проведение переговоров в Турции — отличный вариант для России, поскольку эта страна старалась сохранять нейтралитет на протяжении всего конфликта. К тому же и самой Анкаре это крайне выгодно, на что есть целый ряд причин, о которых рассказал политолог и эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

Стамбул стал относительно успешным в организации одной встречи, но первое соглашение, которое было подписано весной 2022 года, не состоялось из-за того, что было объединено с Западом. Тем не менее Турция проявляла активность в своих посреднических усилиях и выступала в качестве одного из партнёров в зерновой сделке, а потом и в ходе недавней встречи между Россией и Украиной, правда, при подключении администрации в Стамбуле, сказал политолог.

Дело в том, что, видимо, произошли определённые накладки потому, что, когда американцы предложили перенести переговоры в Ватикан или Швейцарию, это вызвало осторожность у турецкой стороны. Видимо, с этим связан был недавний визит главы МИД Турции Хакана Фидана в Москву. Да, мы придерживаемся Стамбула потому, что на стамбульской базе стоит соглашение и ждёт дальнейшего развития переговорного процесса. В данном случае российская, турецкая и украинская стороны выступают независимо, а Турция выступает в роли модератора, и нас эта позиция вполне устраивает Станислав Тарасов Политолог

Нужно наблюдать, как будут реагировать на события в США, которые пока ведут себя настороженно. Но пока всех этот процесс устраивает потому, что действительно Турции это выгодно, она себя позиционирует в качестве одного из игроков мировой политики, а американская администрация в последнее время как-то обходила её стороной, подчеркнул эксперт. Президент Штатов Дональд Трамп во время визита на Ближний Восток не посетил Турцию.