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30 мая, 09:53

У Зеленского заявили о готовности встретиться с Россией в Стамбуле

AFP: Ермак заявил, что Украина готова встретиться с Россией в Стамбуле 2 июня

Обложка © РИА Новости

Обложка © РИА Новости

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что представители Киева готовы встретиться с делегацией России в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщает AFP.

«Украина готова посетить следующую встречу, но мы хотим конструктивной дискуссии», — сказал Ермак.

Он добавил, что Киев хочет получить российский вариант меморандума.

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Напомним, что ранее Москва предложила провести второй раунд переговоров с Киевом 2 июня в Стамбуле в Турции. Инициативу озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова представить Киеву меморандум, в котором изложена позиция Москвы. При этом Украина требовала меморандум ещё до встречи. В Кремле такую позицию назвали неконструктивной.

Никита Никонов
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