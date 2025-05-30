У Зеленского заявили о готовности встретиться с Россией в Стамбуле
AFP: Ермак заявил, что Украина готова встретиться с Россией в Стамбуле 2 июня
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Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что представители Киева готовы встретиться с делегацией России в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщает AFP.
«Украина готова посетить следующую встречу, но мы хотим конструктивной дискуссии», — сказал Ермак.
Он добавил, что Киев хочет получить российский вариант меморандума.
Напомним, что ранее Москва предложила провести второй раунд переговоров с Киевом 2 июня в Стамбуле в Турции. Инициативу озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова представить Киеву меморандум, в котором изложена позиция Москвы. При этом Украина требовала меморандум ещё до встречи. В Кремле такую позицию назвали неконструктивной.