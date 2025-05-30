Глава МИД Турции Фидан: Мир на Украине может наступить в течение года

Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине в ближайший год.

«У нас два пути: либо позволить войне продолжаться, либо добиться устойчивого мира уже в этом году», — заявил он на пресс-конференции в Киеве после встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой. Выступление транслировал телеканал TRT Haber.

Фидан сообщил, что Анкара рассчитывает на завершение технической части переговоров между Россией и Украиной в рамках раунда в Стамбуле, намеченного на 2 июня.

«Возобновившиеся в Стамбуле переговоры имеют большое значение. Пока стороны продолжают диалог, есть основания ожидать прогресса. На прошлой встрече удалось добиться обмена пленными и приблизиться к согласию по вопросам прекращения огня — это уже результат. Надеюсь, что 2 июня технические вопросы будут в основном закрыты», — подчеркнул министр.

Фидан также предложил, чтобы следующим шагом стала встреча на высшем уровне. По его словам, было бы целесообразно провести встречу четырёх лидеров — в частности, президентов Турции, США, России и Украины: Эрдогана, Трампа, Путина и Зеленского — для достижения устойчивого перемирия и завершения стамбульского процесса.