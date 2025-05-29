Разница в тактике: Политолог раскрыл цели Москвы и Киева во втором раунде переговоров

Украина имеет простую задачу перед предстоящими переговорами с Россией. Главная цель — дискредитировать Москву в ходе диалога и склонить США к более активной помощи, заявил политический обозреватель Андрей Пинчук.

Эксперт дополнил, что у России, в отличие от Украины, совершенно другая цель. Москва планирует максимально использовать дипломатические возможности для решения задач, связанных со спецоперацией (СВО). Кроме того, Россия хочет устранить внешние угрозы насколько это возможно, отметил Пинчук.

По его словам, финальное решение всё равно будет зависеть от военной составляющей, хотя дипломатический фактор имеет немаловажное значение. Именно поэтому тактика сторон конфликта отличается. Киеву нужны постоянные эскалации кризиса и упрёки в адрес России, чтобы усилить влияние Вашингтона и сорвать переговоры.