Разница в тактике: Политолог раскрыл цели Москвы и Киева во втором раунде переговоров
Политолог Пинчук: Украина попытается дискредитировать Россию в ходе переговоров
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal
Украина имеет простую задачу перед предстоящими переговорами с Россией. Главная цель — дискредитировать Москву в ходе диалога и склонить США к более активной помощи, заявил политический обозреватель Андрей Пинчук.
Эксперт дополнил, что у России, в отличие от Украины, совершенно другая цель. Москва планирует максимально использовать дипломатические возможности для решения задач, связанных со спецоперацией (СВО). Кроме того, Россия хочет устранить внешние угрозы насколько это возможно, отметил Пинчук.
По его словам, финальное решение всё равно будет зависеть от военной составляющей, хотя дипломатический фактор имеет немаловажное значение. Именно поэтому тактика сторон конфликта отличается. Киеву нужны постоянные эскалации кризиса и упрёки в адрес России, чтобы усилить влияние Вашингтона и сорвать переговоры.
«Поэтому мы действуем, исходя из решения своей базовой задачи, а они — исходя из своей базовой задачи. Вот и вся разница», — подчеркнул эксперт в беседе с «Царьградом».
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обратился к украинскому руководству с предложением провести следующий раунд двусторонних переговоров в Стамбуле 2 июня. По словам дипломата, Турция — лучшее место для такой беседы. В Кремле сообщили, что от Киева пока не поступало ответа.