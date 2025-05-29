В Кремле уличили Киев в неконструктивности из-за требований по меморандуму

Требования украинского МИД о срочной передаче меморандума по урегулированию являются неконструктивными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о необходимости немедленной передачи меморандума, а также слова министра обороны страны Рустема Умерова, что Россия якобы задерживает этот процесс. Песков отметил, что Москва предложила встретиться в Стамбуле в понедельник и начать обсуждение проектов.