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29 мая, 11:50

В Кремле уличили Киев в неконструктивности из-за требований по меморандуму

Песков назвал неконструктивными требования Киева передать проект меморандума

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Требования украинского МИД о срочной передаче меморандума по урегулированию являются неконструктивными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о необходимости немедленной передачи меморандума, а также слова министра обороны страны Рустема Умерова, что Россия якобы задерживает этот процесс. Песков отметил, что Москва предложила встретиться в Стамбуле в понедельник и начать обсуждение проектов.

«Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Поэтому требовать немедленно — это всё неконструктивно», — сказал пресс-секретарь главы государства на брифинге.

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Напомним, что накануне Москва предложила провести второй раунд переговоров с Киевом 2 июня в турецком Стамбуле. Инициативу озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова представить украинской стороне меморандум, в котором изложена позиция Москвы. Согласия на встречу от Киева пока не поступало.

Александр Юнашев
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