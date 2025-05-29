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Регион
29 мая, 10:01

МИД РФ выразил надежду на заключение надёжных договорённостей с Украиной

Довгаленко: РФ нужны договорённости с Киевом, учитывающие национальные интересы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitrii Iakimov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitrii Iakimov

Россия нуждается в прочных и надёжных соглашениях по урегулированию украинского кризиса. Все эти договорённости должны учитывать национальные интересы нашей страны, включая безопасность, а также не позволят конфликту вокруг Киева возобновиться. Об этом заявила глава департамента партнёрства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко.

«Нам нужны надёжные, юридически обязывающие договорённости, механизмы, гарантирующие национальные интересы, в том числе в сфере безопасности, и недопущение возобновления кризиса», — сказала Довгаленко в рамках проходящей в Москве 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Дипломат также отметила, что российская сторона неоднократно выражала готовность к политическому решению украинского кризиса. Киев продолжает быть осведомлён о позиции Москвы, согласно которой окончательное и устойчивое разрешение вооружённого конфликта возможно только через полное и необратимое устранение его первопричин.

Кремль пока не получил от Киева согласия на новый раунд переговоров в Стамбуле
Кремль пока не получил от Киева согласия на новый раунд переговоров в Стамбуле

Напомним, что Москва предложила провести второй раунд переговоров с Украиной 2 июня в Стамбуле. Инициатива была озвучена министром иностранных дел России Сергеем Лавровым накануне. По его словам, российская делегация под руководством помощника президента Владимира Мединского готова представить украинской стороне меморандум, в котором изложена позиция Москвы. Документ уже подготовлен.

Наталья Афонина
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