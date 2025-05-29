МИД РФ выразил надежду на заключение надёжных договорённостей с Украиной

Россия нуждается в прочных и надёжных соглашениях по урегулированию украинского кризиса. Все эти договорённости должны учитывать национальные интересы нашей страны, включая безопасность, а также не позволят конфликту вокруг Киева возобновиться. Об этом заявила глава департамента партнёрства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко.

«Нам нужны надёжные, юридически обязывающие договорённости, механизмы, гарантирующие национальные интересы, в том числе в сфере безопасности, и недопущение возобновления кризиса», — сказала Довгаленко в рамках проходящей в Москве 13-й встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.