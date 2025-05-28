Зеленский предложил провести трёхстороннюю встречу с Путиным и Трампом

«Мы готовы к формату «Трамп — Путин — я», и мы готовы к формату «Трамп — Путин», «Трамп — Зеленский» и потом втроём. Я имею в виду — одновременно, не то, что это разбросанные встречи», — цитирует его РБК-Украина.