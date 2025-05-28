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28 мая, 08:13

Зеленский предложил провести трёхстороннюю встречу с Путиным и Трампом

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukof, paparazzza

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukof, paparazzza

Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

«Мы готовы к формату «Трамп — Путин — я», и мы готовы к формату «Трамп — Путин», «Трамп — Зеленский» и потом втроём. Я имею в виду — одновременно, не то, что это разбросанные встречи», — цитирует его РБК-Украина.

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Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялся первый этап переговоров между российской и украинской делегациями. Он продлился около двух часов. Главным итогом стали договорённости о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000», который был завершён 25 мая. Теперь готовится вторая встреча, в рамках которой стороны должны представить друг другу своё видение потенциального мирного соглашения. О дате очередного раунда будет объявлено в ближайшее время. При этом о возможной личной встрече Путина и Зеленского пока не объявлялось.

Александра Вишнякова
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