Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна
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Личная встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, однако у неё есть условие. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Но такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям», — подчеркнул он.
По словам Пескова, никаких изменений в позиции Москвы о принципиальной возможности такой встречи нет.
Напомним, ранее Владимир Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. При этом сейчас готовится второй раунд российско-украинских переговоров, в рамках которого стороны должны представить друг другу своё видение потенциального мирного соглашения. О дате очередной встречи делегаций будет объявлено в ближайшее время.