Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна

Личная встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна, однако у неё есть условие. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Но такая встреча должна быть итогом конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям», — подчеркнул он.