Мединский: Делегация РФ довела до Украины, что встреча лидеров возможна
Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков
Российская делегация на переговорах в Стамбуле довела до украинской стороны позицию президента России Владимира Путина относительно возможной встречи на высшем уровне. Об этом сообщил глава делегации РФ Владимир Мединский во время совещания российского лидера с членами правительства.
Мединский о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Передали вашу позицию, что встреча на уровне глав государств возможна, однако необходима её содержательная проработка с выходом на результаты, поскольку главы государств должны не прорабатывать детали договорённости, а утверждать их, то есть принимать окончательные решения по заранее подготовленным и согласованным проектам», — заявил помощник главы государства.
Напомним, у Владимира Путина идёт рабочее совещание с членами кабинета министров по видеосвязи. Ранее в ходе доклада президенту о результатах второго раунда переговоров в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что стороны могут провести крупный обмен пленными уже 7-9 июня.
Ранее Дмитрий Песков прокомментировал вопрос трёхсторонней встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. По словам спикера Кремля, такой контакт едва ли произойдёт в ближайшее время — Москва поддерживает идею встречи, но считает необходимой её качественную подготовку.