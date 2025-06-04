Мединский: Делегация РФ довела до Украины, что встреча лидеров возможна

Российская делегация на переговорах в Стамбуле довела до украинской стороны позицию президента России Владимира Путина относительно возможной встречи на высшем уровне. Об этом сообщил глава делегации РФ Владимир Мединский во время совещания российского лидера с членами правительства.

Мединский о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Передали вашу позицию, что встреча на уровне глав государств возможна, однако необходима её содержательная проработка с выходом на результаты, поскольку главы государств должны не прорабатывать детали договорённости, а утверждать их, то есть принимать окончательные решения по заранее подготовленным и согласованным проектам», — заявил помощник главы государства.