Кремль анонсировал несколько международных телефонных разговоров Путина

Президент РФ Владимир Путин проведёт сегодня вечером, 4 июня, несколько международных телефонных разговоров. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Вечером, где-то после 6-7-8 [часов], мы ожидаем несколько международных телефонных разговоров», — сказал представитель Кремля.

Также он подчеркнул, что сегодня у главы государства достаточно насыщенная повестка. Так, в течение полутора часов президент проведёт совещание с членами правительства в режиме видеоконференции из Ново-Огарёво.