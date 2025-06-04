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Регион
4 июня, 10:04

Кремль анонсировал несколько международных телефонных разговоров Путина

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин проведёт сегодня вечером, 4 июня, несколько международных телефонных разговоров. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Вечером, где-то после 6-7-8 [часов], мы ожидаем несколько международных телефонных разговоров», — сказал представитель Кремля.

Также он подчеркнул, что сегодня у главы государства достаточно насыщенная повестка. Так, в течение полутора часов президент проведёт совещание с членами правительства в режиме видеоконференции из Ново-Огарёво.

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А накануне стало известно, что специальный помощник премьер-министра Пакистана в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве вручил официальное письмо от главы пакистанского правительства Шахбаза Шарифа, адресованное президенту Владимиру Путину.

Александра Вишнякова
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