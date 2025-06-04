Кремль анонсировал несколько международных телефонных разговоров Путина
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин проведёт сегодня вечером, 4 июня, несколько международных телефонных разговоров. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Вечером, где-то после 6-7-8 [часов], мы ожидаем несколько международных телефонных разговоров», — сказал представитель Кремля.
Также он подчеркнул, что сегодня у главы государства достаточно насыщенная повестка. Так, в течение полутора часов президент проведёт совещание с членами правительства в режиме видеоконференции из Ново-Огарёво.
А накануне стало известно, что специальный помощник премьер-министра Пакистана в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве вручил официальное письмо от главы пакистанского правительства Шахбаза Шарифа, адресованное президенту Владимиру Путину.