Президент Бразилии призывал Путина встретиться с Зеленским
Le Monde: Президент Бразилии призывал Путина к встрече с Зеленским
Президент Бразилии Лула да Силва. Обложка © ТАСС / TINGSHU WANG / POOL
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что призывал президента России Владимира Путина к личной встрече с Владимиром Зеленским, чтобы способствовать урегулированию конфликта. Это заявление прозвучало в интервью, опубликованном французской газетой Le Monde.
Бразильский лидер выразил сожаление, что его инициатива не была реализована.
«Я сказал Путину, что пора закончить войну, и посоветовал ему встретиться с Зеленским. Жаль, что этого не произошло», — отметил он.
Напомним, в Кремле сегодня оценили вероятность встречи Путина с лидером США Дональдом Трампом и Зеленским в ближайшее время. По словам Дмитрия Пескова, такой контакт едва ли произойдёт в ближайшее время — Москва поддерживает идею встречи, но считает необходимой её качественную подготовку.
Ранее президент Бразилии заявил, что, по его мнению, бывший глава США Джо Байден был сторонником идеи «уничтожения России». Он также выразил мнение, что западные страны частично виновны в конфликте на Украине.