Президент Бразилии призывал Путина встретиться с Зеленским

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил, что призывал президента России Владимира Путина к личной встрече с Владимиром Зеленским, чтобы способствовать урегулированию конфликта. Это заявление прозвучало в интервью, опубликованном французской газетой Le Monde.

Бразильский лидер выразил сожаление, что его инициатива не была реализована.

«Я сказал Путину, что пора закончить войну, и посоветовал ему встретиться с Зеленским. Жаль, что этого не произошло», — отметил он.

Напомним, в Кремле сегодня оценили вероятность встречи Путина с лидером США Дональдом Трампом и Зеленским в ближайшее время. По словам Дмитрия Пескова, такой контакт едва ли произойдёт в ближайшее время — Москва поддерживает идею встречи, но считает необходимой её качественную подготовку.