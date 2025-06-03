Бывший президент США Джо Байден, по мнению президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, придерживался мнения о необходимости «уничтожения России». Южноамериканский политик в интервью французской газете Le Monde также отметил, что страны Запада несут частичную ответственность за украинский конфликт.

Да Силва заявил, что Байден в ходе их длительных переговоров выражал убеждённость в том, что Россия должна быть уничтожена.

«Байден, с которым я долго разговаривал об этом, считал, что Россию нужно уничтожить. А Европа... встала на сторону Вашингтона и теперь тратит миллиарды на перевооружение», — подчеркнул он, но не уточнил временной период, к которому относятся эти высказывания Байдена.

Кроме того, Лула да Силва вновь выразил готовность оказать поддержку в организации переговоров между Россией и Украиной.