Посольство Бразилии ответило на вопрос о встрече Путина с да Силвой во время его остановки в Москве

Президент России Владимир Путин не встречался с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой во время короткой остановки последнего в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство южноамериканской страны в Москве.

«Нет», — кратко ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.

По данным сервиса Flightradar, самолёт, на котором мог находиться бразильский президент, прибыл в столицу РФ из Пекина в 14:05 по московскому времени. В 16:53 он вылетел из России и сейчас направляется в Бразилиа.