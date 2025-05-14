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14 мая, 17:51

Посольство Бразилии ответило на вопрос о встрече Путина с да Силвой во время его остановки в Москве

РИАН: Лула да Силва не встречался с Путиным во время короткой остановки в Москве

Владимир Путин и Лула да Силва. Фото © Life.ru

Владимир Путин и Лула да Силва. Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин не встречался с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой во время короткой остановки последнего в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство южноамериканской страны в Москве.

«Нет», — кратко ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.

По данным сервиса Flightradar, самолёт, на котором мог находиться бразильский президент, прибыл в столицу РФ из Пекина в 14:05 по московскому времени. В 16:53 он вылетел из России и сейчас направляется в Бразилиа.

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Напомним, да Силва посетил Москву, где принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С 10 по 14 мая он находился с визитом в Китае. СМИ сообщали, что бразильский президент планировал встретиться с Владимиром Путиным на обратном пути, чтобы передать просьбу Киева о переговорах. В Кремле обещали сообщить о встрече, если таковая будет согласована.

Никита Никонов
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