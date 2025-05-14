Президент Бразилии сделал краткую остановку в Москве и уже покинул Россию
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в Москве. Фото © Life.ru
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва действительно сделал краткую остановку в Москве и уже покинул Россию. Об этом сообщили в посольстве страны.
«Он сделал краткую остановку и уже покинул Москву», — цитирует сообщение дипмиссии ТАСС.
Напомним, ранее Лула да Силва заявил, что хочет обсудить с Владимиром Путиным просьбы Киева о возможных переговорах и составах делегаций в Стамбуле 15 мая. По его словам, во время визита в РФ 8-10 мая он через МИД получил просьбу Владимира Зеленского узнать о готовности Москвы объявить о перемирии. Да Силва сообщил, что передал эти слова киевского руководства, как только встретился с Путиным. Сегодня, 14 мая, бразильский спецборт приземлился в Москве, а затем кортеж с дипломатическими номерами Бразилии выехал из Внуково-2.