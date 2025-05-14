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14 мая, 11:28

«Всё распланировано»: Трамп заявил о своём намерении встретиться с Путиным в Стамбуле

Трамп намерен встретиться с Путиным в Стамбуле, несмотря на плотный график

Путин и Трамп. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Путин и Трамп. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Турции. По его словам, даже недолгая беседа может повлиять на то, чтобы урегулировать конфликт в Украине. Однако Трамп отметил, что в четверг у него очень загруженный день.

На борту президентского самолёта Трамп заявил журналистам, что не уверен, сможет ли он присутствовать. Он отметил, что осведомлён о желании Путина видеть его на переговорах.

«Я не знаю, приедет ли он. Я знаю, что он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. Если мы сможем завершить войну, я бы об этом подумал. Однако на завтра у нас всё расписано», — заявил Трамп в беседе с журналистами.

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Трамп также заявил, что не откажется от встречи ради «спасения жизней», несмотря на плотный график. Политик ещё раз подчеркнул загруженность своего завтрашнего дня и отметил, о возможном визите в Стамбул на переговоры.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин предложил Киеву восстановить прямой диалог без предварительных условий. В качестве места встречи был выбран Стамбул, где в 2022 году переговоры прервались из-за позиции Украины. Владимир Зеленский не сразу дал согласие на встречу, но позже заявил, что будет ждать российского президента в Стамбуле. Представители Кремля подчеркнули, что 15 мая в Стамбуле будет ожидать украинская делегация.

Алиса Хуссаин
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