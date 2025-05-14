«Всё распланировано»: Трамп заявил о своём намерении встретиться с Путиным в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Турции. По его словам, даже недолгая беседа может повлиять на то, чтобы урегулировать конфликт в Украине. Однако Трамп отметил, что в четверг у него очень загруженный день.

На борту президентского самолёта Трамп заявил журналистам, что не уверен, сможет ли он присутствовать. Он отметил, что осведомлён о желании Путина видеть его на переговорах.

«Я не знаю, приедет ли он. Я знаю, что он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. Если мы сможем завершить войну, я бы об этом подумал. Однако на завтра у нас всё расписано», — заявил Трамп в беседе с журналистами.