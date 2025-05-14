Трамп пригрозил России новыми санкциями за «поддержку Ирана»
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Президент США Дональд Трамп не исключил возможности введения санкций против России в связи с предполагаемой поддержкой Ирана, однако отказался раскрывать детали своих намерений.
«Пока не хочу это обсуждать, но вариант вторичных санкций я всегда держу в рассмотрении», — заявил Трамп журналистам на борту президентского самолёта, отвечая на вопрос о возможных мерах против России за её якобы оказываемую поддержку Тегерану.
Переговоры между Ираном и США возобновились после того, как в начале марта президент Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана с предложением о новой сделке по ядерной программе. Тегеран отказался от прямых контактов, согласившись вести диалог при участии посредников. Недавно завершился четвёртый раунд переговоров, который официальный представитель МИД Ирана охарактеризовал как «сложный, но конструктивный». Ожидается, что следующий раунд состоится в ближайшее время.