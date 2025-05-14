Трамп пригрозил России новыми санкциями за «поддержку Ирана»

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности введения санкций против России в связи с предполагаемой поддержкой Ирана, однако отказался раскрывать детали своих намерений.

«Пока не хочу это обсуждать, но вариант вторичных санкций я всегда держу в рассмотрении», — заявил Трамп журналистам на борту президентского самолёта, отвечая на вопрос о возможных мерах против России за её якобы оказываемую поддержку Тегерану.