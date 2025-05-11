Иран назвал «трудными, но полезными» переговоры с США

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи оценил четвёртый раунд переговоров с США по иранской ядерной программе как «трудный, но полезный». Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Четвёртый раунд непрямых переговоров Ирана и США завершился несколько минут назад: это были трудные, но полезные переговоры для лучшего понимания позиций друг друга и поиска разумных и реалистичных путей решения спорных вопросов», — написал Багаи на своей странице в социальной сети X.

Этот раунд, прошедший в воскресенье, состоялся спустя месяц после начала диалога по иранской ядерной программе и после двухнедельного перерыва — самой длительной паузы в ходе консультаций, организованных Маскатом.

Переговоры возобновились после того, как президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором предложил заключить новое соглашение по ядерной программе и одновременно пригрозил военным ответом в случае провала дипломатии. Иран отказался от прямых переговоров с США, но согласился на непрямой диалог.