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Регион
11 мая, 17:31

Иран назвал «трудными, но полезными» переговоры с США

Багаи: Иран и США провели четвёртый раунд переговоров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Altman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Altman

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи оценил четвёртый раунд переговоров с США по иранской ядерной программе как «трудный, но полезный». Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Четвёртый раунд непрямых переговоров Ирана и США завершился несколько минут назад: это были трудные, но полезные переговоры для лучшего понимания позиций друг друга и поиска разумных и реалистичных путей решения спорных вопросов», — написал Багаи на своей странице в социальной сети X.

Этот раунд, прошедший в воскресенье, состоялся спустя месяц после начала диалога по иранской ядерной программе и после двухнедельного перерыва — самой длительной паузы в ходе консультаций, организованных Маскатом.

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Переговоры возобновились после того, как президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором предложил заключить новое соглашение по ядерной программе и одновременно пригрозил военным ответом в случае провала дипломатии. Иран отказался от прямых переговоров с США, но согласился на непрямой диалог.

Ранее Российская Федерация выступила за проведение переговоров между Ираном и Соединёнными Штатами по вопросам, связанным с ядерной программой. Однако в Кремле убеждены, что этот вопрос должен быть решён исключительно с помощью дипломатических методов.

Анастасия Никонорова
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