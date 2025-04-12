Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 12:27

Начались непрямые переговоры между США и Ираном в Омане

Спецпосланник США Уиткофф начал переговоры с главой МИД Ирана

Между США и Ираном начались непрямые переговоры. Фото © Shutterstock / FOTODOM / donfiore

Между США и Ираном начались непрямые переговоры. Фото © Shutterstock / FOTODOM / donfiore

При посредничестве Омана в Маскате начались непрямые переговоры между делегациями Ирана и США. Об этом рассказал официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи в своих соцсетях.

«Непрямые переговоры между главой МИД Ирана Аббасом Арагчи и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом начались при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра бен Хамада бен Хамуда аль-Бусаиди», — сказал Эсмаил Багаи.

Напомним, что президент США Дональд Трамп выдвинул Тегерану ультиматум, пригрозив стране бомбардировками. Иранские власти объявили о готовности к диалогу с Вашингтоном, а аятолла Али Хаменеи привёл ВС страны в режим боевой готовности.

В Кремле обеспокоены эскалацией между Ираном и США
В Кремле обеспокоены эскалацией между Ираном и США
Полина Никифорова
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar