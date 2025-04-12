Начались непрямые переговоры между США и Ираном в Омане
Спецпосланник США Уиткофф начал переговоры с главой МИД Ирана
Между США и Ираном начались непрямые переговоры. Фото © Shutterstock / FOTODOM / donfiore
При посредничестве Омана в Маскате начались непрямые переговоры между делегациями Ирана и США. Об этом рассказал официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи в своих соцсетях.
«Непрямые переговоры между главой МИД Ирана Аббасом Арагчи и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом начались при посредничестве министра иностранных дел Омана Бадра бен Хамада бен Хамуда аль-Бусаиди», — сказал Эсмаил Багаи.
Напомним, что президент США Дональд Трамп выдвинул Тегерану ультиматум, пригрозив стране бомбардировками. Иранские власти объявили о готовности к диалогу с Вашингтоном, а аятолла Али Хаменеи привёл ВС страны в режим боевой готовности.