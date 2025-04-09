В Кремле обеспокоены эскалацией между Ираном и США

Решение Ирана повысить боевую готовность своей армии связано с конфронтационной риторикой со стороны США, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что у России есть свои опасения, добавив, что жёсткие заявления со стороны Штатов заставляют иранские власти принимать меры для защиты. Всё это, по его мнению, способствует увеличению напряжённости в регионе.

«Мы считаем, что в этих условиях главное — это, наверное, сконцентрироваться на тех новостях, которые говорят о возможности контактов — прямых ли, опосредованных, это не так важно. Но контакты и диалог — это всегда лучше, чем конфронтационные действия, которые лишь приводят к эскалации напряжённости», — отметил представитель Кремля.