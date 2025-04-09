Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
9 апреля, 09:58

В Кремле обеспокоены эскалацией между Ираном и США

Песков: Реакция Ирана на риторику США обычна, но Россия обеспокоена ситуацией

Решение Ирана повысить боевую готовность своей армии связано с конфронтационной риторикой со стороны США, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что у России есть свои опасения, добавив, что жёсткие заявления со стороны Штатов заставляют иранские власти принимать меры для защиты. Всё это, по его мнению, способствует увеличению напряжённости в регионе.

«Мы считаем, что в этих условиях главное — это, наверное, сконцентрироваться на тех новостях, которые говорят о возможности контактов — прямых ли, опосредованных, это не так важно. Но контакты и диалог — это всегда лучше, чем конфронтационные действия, которые лишь приводят к эскалации напряжённости», — отметил представитель Кремля.

Кремль отреагировал на переговоры США и Ирана
Кремль отреагировал на переговоры США и Ирана

Ранее Life.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп выдвинул Тегерану ультиматум, пригрозив стране бомбардировками. Власти объявили о готовности к диалогу с Вашингтоном, а аятолла Али Хаменеи привёл ВС страны боевой готовности. До этого стало известно, что США и Иран ведут прямые переговоры на самом высоком уровне. Трамп также анонсировал новые встречи.

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Life.ru

Александр Юнашев
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