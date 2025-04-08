Кремль отреагировал на переговоры США и Ирана
Песков: Кремль положительно оценивает контакты США и Ирана в Омане
Кремль положительно оценивает контакты США и Ирана. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / donfiore
Россия с энтузиазмом поддерживает намеченные в Омане встречи между США и Ираном, видя в них шанс ослабить напряжение вокруг ядерной программы Тегерана. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подтвердил, что Москва позитивно оценивает старт переговоров, напомнив о последовательной позиции Кремля: урегулирование иранского ядерного вопроса возможно только через политику и дипломатию. По его словам, такой подход достоин всяческой поддержки.
Песков отметил, что России известно о планах провести в Омане как прямые, так и косвенные контакты между сторонами. Он выразил мнение, что эти шаги способны снизить градус напряжённости вокруг Ирана, что Москва только приветствует.
Напомним, что Трамп выдвинул Тегерану ультиматум, пригрозив стране бомбардировками в случае отказа от заключения соглашения по ядерной программе. В ответ Масуд Пезешкиан объявил о готовности к равноправному диалогу с Белым домом, а аятолла Али Хаменеи привёл ВС страны в состояние повышенной боевой готовности. На днях стало известно, что США и Иран ведут прямые переговоры на самом высоком уровне. Трамп также анонсировал новые переоворы.