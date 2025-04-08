Кремль отреагировал на переговоры США и Ирана

Россия с энтузиазмом поддерживает намеченные в Омане встречи между США и Ираном, видя в них шанс ослабить напряжение вокруг ядерной программы Тегерана. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что Москва позитивно оценивает старт переговоров, напомнив о последовательной позиции Кремля: урегулирование иранского ядерного вопроса возможно только через политику и дипломатию. По его словам, такой подход достоин всяческой поддержки.