Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 апреля, 09:43

Кремль отреагировал на переговоры США и Ирана

Песков: Кремль положительно оценивает контакты США и Ирана в Омане

Кремль положительно оценивает контакты США и Ирана. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / donfiore

Кремль положительно оценивает контакты США и Ирана. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / donfiore

Россия с энтузиазмом поддерживает намеченные в Омане встречи между США и Ираном, видя в них шанс ослабить напряжение вокруг ядерной программы Тегерана. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что Москва позитивно оценивает старт переговоров, напомнив о последовательной позиции Кремля: урегулирование иранского ядерного вопроса возможно только через политику и дипломатию. По его словам, такой подход достоин всяческой поддержки.

Песков отметил, что России известно о планах провести в Омане как прямые, так и косвенные контакты между сторонами. Он выразил мнение, что эти шаги способны снизить градус напряжённости вокруг Ирана, что Москва только приветствует.

Напомним, что Трамп выдвинул Тегерану ультиматум, пригрозив стране бомбардировками в случае отказа от заключения соглашения по ядерной программе. В ответ Масуд Пезешкиан объявил о готовности к равноправному диалогу с Белым домом, а аятолла Али Хаменеи привёл ВС страны в состояние повышенной боевой готовности. На днях стало известно, что США и Иран ведут прямые переговоры на самом высоком уровне. Трамп также анонсировал новые переоворы.

США не оставляют Ирану выбора: Исламскую Республику спасёт только атомная бомба
США не оставляют Ирану выбора: Исламскую Республику спасёт только атомная бомба
Оксана Попова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar