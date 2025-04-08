США не оставляют Ирану выбора: Исламскую Республику спасёт только атомная бомба Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, зачем Вашингтон щекочет нервы Тегерану войной и чем Иран может всех удивить. 7 апреля, 21:27 Президент США Дональд Трамп и верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zuma Chip Somodevilla, Svet foto

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи привёл иранские силы в состояние повышенной готовности, сообщает Reuters. Агентство также информирует, что Тегеран предупредил соседние страны о последствиях поддержки возможной атаки со стороны США.

Ранее, на прошлой неделе, напомню, появилась информация о том, что Иран закрывает своё воздушное пространство и приводит армию в боевую готовность из-за угрозы войны с США, что, правда, оказалось фейком. Однако ситуация вокруг возможного военного столкновения США и Израиля с одной стороны и Ирана — с другой и впрямь начинает накаляться на глазах.

Президент США Дональд Трамп пообещал Тегерану «невиданные ранее» бомбардировки, если тот не пойдёт на уступки, дав на размышление два месяца. Позже британская газета Daily Express сообщила, что Иран «исчезнет к сентябрю», если не согласится на ядерную сделку. Другое же британское издание Daily Mail утверждает, что США и Израиль могут нанести удар по Ирану уже через несколько недель.

Всё это, конечно, выглядит как откровенный шантаж: заключите сделку, иначе… Особенно цинично это звучит, учитывая, что сделка, вообще-то, уже была — СВПД, заключённый с таким трудом и считавшийся единственно возможным компромиссом при гарантиях также подписавших его Британии, Франции, России и Китая. Но сделку разорвал сам же Трамп ещё в первый же срок в 2018-м, назвав очень плохой и обвинив Иран в её невыполнении. Разумеется, никаких доказательств последнего предъявлено не было, но они Трампу были не нужны. Ему нужен был предлог, чтобы выйти из сделки и заставить Иран подписать новую, куда более невыгодную для себя.

Что Трамп хочет от Ирана?

От Ирана требовалось не только отказаться от даже гипотетической возможности создания ядерного оружия, но и вообще любого наступательного оружия, способного нанести вред Израилю, включая баллистические ракеты, беспилотники и т.д. Ну. И отказаться от претензий на ведущую геополитическую роль в регионе.

ХАМАС в Палестине. Фото © ТАСС / Mahmoud Issa

Последнюю задачу, к слову, противникам Тегерана удалось реализовать в 2023–2024 гг.: нанесён колоссальный удар по т.н. иранским прокси: ХАМАС в Палестине, «Хезболла» в Ливане, Асад в Сирии. Но, очевидно, Биньямину Нетаньяху и Дональду Трампу и этого мало — повторю, задача в том, чтобы исключить даже гипотетическую возможность угрозы со стороны Тегерана.

Лишившись «оси сопротивления», Иран, по сути, остался один на один с Вашингтоном и Тель-Авивом. Но и в одиночку Иран оказывается достаточно грозным противником. Согласно последнему рейтингу сайта Global Firepower, ВС ИРИ занимают 16 место в рейтинге лучших армий мира, уступая одну строчку Израилю.

Как может выглядеть война с Ираном?

Если представить себе, что Вашингтон всё же решится на войну, то, скорее всего, это будет воздушная операция. Наземная была бы слишком рискованной авантюрой с очень сомнительным результатом, в которую США могли бы втянуться на десятки лет, что стало бы куда более серьёзным испытанием, чем Ирак, Афганистан и даже Вьетнам — где американцы по факту не добились ничего, потратив огромное количество денег и жизней своих солдат. Трудно представить себе, что Трамп, который всегда хвастал тем, что не начал ни одной войны, решился бы начать новую, которая затмила бы все предыдущие американские кампании.

Но есть ли смысл проводить только воздушную операцию, ведь Иран — это не Югославия, где американские бомбардировки в конечном счёте пошатнули авторитет власти и привели к её смене. В Иране эффект может быть полностью противоположным, тем более что страна в условиях санкций и попыток раскачать общество демонстрирует весьма высокую сплочённость — куда выше, чем в самой Америке или Израиле.

Тем более что Иран, в отличие от Югославии, Ирака, Ливии, — будет отвечать, и отвечать так, что мало не покажется. ВС ИРИ уже продемонстрировали свои возможности в ходе обмена ударами с Израилем год назад. Возможно, они могут показаться не особо впечатляющими, но многие эксперты считают, что задача была вовсе не в нанесении ущерба, а в демонстрации возможностей — и эта задача была выполнена.

Чем Иран может «удивить» США и Израиль?

Наступательные ракеты Вооружённых сил Ирана. Фото © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Одно можно сказать определённо: у Ирана есть достаточно эффективная многоуровневая система ПВО, на вооружении которой стоят комплексы британские, американские, китайские и российские (включая «Куб», «Бук», «Панцирь» «Тор», С-300 и комплексы РЭБ «Мурманск-БН».) и опыт сбивания иранских ракет. Но есть у Тегерана и свои ракеты — крылатые и баллистические. И даже гиперзвуковые.

Эксперты сегодня спорят о том, может ли Иран дотянуться до базы Диего-Гарсия. Но он совершенно точно может дотянуться до американских кораблей. А также многочисленных баз в регионе.

«У американцев есть по меньшей мере 10 баз в регионе вокруг Ирана — и там у них 50 000 солдат. Тот, кто находится за стеклом, не должен бросать камни в кого-либо», — говорит глава ВВС и Военно-космических войск КСИР Амир-Али Хаджизаде, как бы намекая.

Ну а дотянуться до Израиля — ещё проще. И, к слову, прошлогодние обмены ударами можно рассматривать как попытку выявить слабые места в обороне друг друга, так что про дыры в «железном куполе» Тегерану хорошо известно.

На этом фоне американцы ещё прошлой осенью поставили в Израиле установку THAAD. А на днях стало известно о развёртывании второй установки. Кроме того, США разместили в Изpаиле две дополнительные батареи Patriot.

Блеф или подготовка к войне?

Как это понимать? Реальная подготовка или блеф, попытка запугать, как и направление в регион второй авианосной группы ВМС США и переброска стратегических бомбардировщиков B-2 на авиабазу Диего-Гарсия?

Последние, к слову, являются носителями сверхтяжёлых корректируемых авиабомб GBU-57, которые, по сути, это самое мощное противобункерное оружие, что может свидетельствовать о том, что приоритетными целями США станут иранские подземные хранилища, в которых расположены ядерные объекты и баллистические ракеты. Эти бомбы создавались как раз для борьбы с иранской и северокорейской ядерными программами, однако самим Пентагоном позже были признаны неэффективными для этих целей. И да, для применения этих бомб самолётам придётся войти в зону работы ПВО Ирана, а значит, их применению должно предшествовать гарантированное её подавление.

Авиабомба GBU-57. Фото © ТАСС / AP

К слову, как сообщает The Wall Street Journal, американцы использовали эти бомбы в ходе боевых операций против хуситов и… облажались — по мнению экспертов, им удалось лишь разрушить некоторые входы в тоннели, которые йеменцы быстро восстановили.

Иными словами, даже комбинированная воздушно-космическая операция против Ирана — та ещё авантюра, которая может не только не дать результатов, но и затянуться, что в условиях торговых войн, которые Трамп объявил миру, грозит США весьма неприятными последствиями.

Трамп пытается играть на нескольких шахматных досках, что неизбежно ослабляет концентрацию, заставляет распылять силы — и в итоге может не дать абсолютно никакого результата нигде. В лучшем случае не дать результата.

Команда Трампа проигрывает третью мировую, пишет The Hill, сетуя, что американский президент оттолкнул от себя союзников и пытается воевать на несколько фронтов. «Саморазрушительный подход, безусловно, не сделает Америку снова великой. Ни одна страна не может выжить, воюя со всеми», — считают авторы.

А ведь настоящих войн пока ещё нет. Пока. Но будут ли?

Пока что Трамп — что с Россией, что с Европой, что с Китаем — играет скорее не в шахматы, а в покер, т.е. в игру, где ты не видишь расклад противника и можешь блефовать. Скорее всего, блефует он и в ситуации с Ираном, пытаясь в своём излюбленном методе ведения внешней политики запугать оппонента и навязать ему «сделку» на своих условиях. Проблема в том, что такая политика зачастую приводит к обратному эффекту.

Иран может реально обзавестись ядерным оружием

«Мы не движемся к обретению ядерного оружия. Но если вы пойдёте неправильным путём в вопросе иранской ядерной программы, то вы заставите нас двигаться. Ирану нужно защищать себя», — говорит советник Хаменеи Али Лариджани.

«Мы находились под угрозой во все периоды правления президентов США, и они всегда говорили с нами, держа на столе военные варианты. Неоднократные угрозы со стороны властей США, в том числе высказывания Трампа о возможности военной атаки, показывают, что отсутствие эффективного сдерживания подвергает страну серьёзным угрозам», — подчёркивает член президиума парламента Ирана Ахмад Надери.

По его словам, поведение США по отношению к таким странам, как Северная Корея, свидетельствует о том, что обладание страны ядерным потенциалом сильно увеличивает расходы противника на действия военного характера и Ирану необходимо обладать ядерным сдерживанием.

Ну вы поняли: у Хусейна и Каддафи не было ядерного оружия, а у Кима оно есть. И с Кимом Трамп ведёт себя очень культурно и вежливо.

Авторы Дмитрий Родионов