Дональд Трамп анонсировал «очень большие» переговоры США и Ирана
Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Иран ведут прямые переговоры на самом высоком уровне. По словам главы Белого дома, 12 апреля страны ожидают важные контакты, которые станут одним из ключевых шагов к достижению сделки по ядерной программе.
«У нас идут прямые переговоры с Ираном. Они начали это. В субботу будет очень большая встреча, посмотрим, что будет», — заявил политик на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Напомним, что неделей ранее Трамп выдвинул Тегерану ультиматум, пригрозив стране бомбардировками в случае отказа от заключения соглашения по ядерной программе. В ответ Масуд Пезешкиан объявил о готовности к равноправному диалогу с Белым домом. А аятолла Али Хаменеи привёл ВС страны в состояние повышенной боевой готовности.