Дональд Трамп анонсировал «очень большие» переговоры США и Ирана

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Иран ведут прямые переговоры на самом высоком уровне. По словам главы Белого дома, 12 апреля страны ожидают важные контакты, которые станут одним из ключевых шагов к достижению сделки по ядерной программе.