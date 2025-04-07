Колоссальные риски: Чем может грозить России война между США и Ираном
«Взгляд»: Война США против Ирана является угрозой для нацбезопасности России
Государственные флаги США и Ирана. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Altman
Западные СМИ активно обсуждают возможность крупного военного конфликта между США и Ираном, включая потенциальные американские удары по иранской территории. Подобный сценарий чреват негативными последствиями для всего мира, в том числе и для России.
В материале издания «Взгляд» уточняется, что уже 1 мая истечёт срок ультиматума, который поставил американский президент Дональд Трамп иранскому правительству по ядерному оружию. При этом Москва в данной ситуации занимает нейтральную сторону, осознавая масштаб негативных последствий, считают авторы статьи.
«Россия просит проявить сдержанность все стороны. И не только потому, что Москва выступает за разрешение всех противоречий мирным путём — война США против Ирана является угрозой для нацбезопасности РФ. Нападение США на Иран покажет им, что единственным способом защиты от мирового хулигана в лице США является атомная бомба», — говорится в статье.
Авторы материала также отмечают, что хотя усиление оборонного потенциала Ирана может стать сдерживающим фактором для США, наличие ядерного государства неподалёку от российских границ не отвечает интересам нашей страны.
Напомним, что в конце марта Трамп поставил Ирану ультиматум по ядерной сделке. Республиканец отметил, что начнёт наносить удары по Тегерану, если правительство не согласится на новое соглашение по ядерной программе, которое устроит Вашингтон. Позднее СМИ узнали, что США и Израиль могут напасть на Иран в ближайшие недели.