Западные СМИ активно обсуждают возможность крупного военного конфликта между США и Ираном, включая потенциальные американские удары по иранской территории. Подобный сценарий чреват негативными последствиями для всего мира, в том числе и для России.

В материале издания «Взгляд» уточняется, что уже 1 мая истечёт срок ультиматума, который поставил американский президент Дональд Трамп иранскому правительству по ядерному оружию. При этом Москва в данной ситуации занимает нейтральную сторону, осознавая масштаб негативных последствий, считают авторы статьи.

«Россия просит проявить сдержанность все стороны. И не только потому, что Москва выступает за разрешение всех противоречий мирным путём — война США против Ирана является угрозой для нацбезопасности РФ. Нападение США на Иран покажет им, что единственным способом защиты от мирового хулигана в лице США является атомная бомба», — говорится в статье.