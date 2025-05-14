Трамп выдвинул условия Ирану для подписания сделки
Трамп: США подпишут сделку с Ираном при отказе Тегерана от ядерного оружия
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Если Иран откажется от создания ядерного оружия, то Вашингтон готов заключить сделку с Тегераном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на саммите Соединённых Штатов и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
«Я хочу заключить сделку с Ираном, сделать что-то, если возможно. Но он должен перестать спонсировать терроризм, отказаться от ведения кровавых прокси-войн и навсегда отказаться от цели создать ядерное оружие», — заявил Трамп.
Напомним, что переговоры между Ираном и США продолжились после того, как Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором предложил ему новую сделку по ядерной программе. Иранская сторона отказалась от прямых переговоров, согласившись на диалог через посредников. Недавно завершился четвёртый раунд переговоров, официальный представитель МИД Ирана назвал его «трудным, но полезным». Следующий раунд должен состояться совсем скоро.