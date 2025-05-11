МИД Ирана назвал сроки пятого раунда переговоров о ядерной программе с США

Пятый раунд переговоров Штатов и Ирана по ядерной программы Тегерана состоится приблизительно через неделю. Об этом сообщили в иранском МИД.

Напомним, что переговорный процесс между Тегераном и Вашингтоном продолжился после того, как глава США в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана, в котором предложил ему новую сделку по ядерной программе, пригрозив при этом военным ответом, если дипломатия окажется бессильна. Иранская сторона отказалась от прямых переговоров, согласившись на диалог через посредников. Сегодня завершился четвёртый раунд переговоров, официальный представитель МИД Ирана назвал его «трудным, но полезным».