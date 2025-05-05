«Реальная ось сотрудничества»: Россия и КНДР направили Ирану важный сигнал

Россия и КНДР направили Ирану сигнал о необходимости сотрудничества, подчеркнул военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко, комментируя заявление главы Генштаба Валерия Герасимова об участии северокорейских солдат в освобождении Курской области от украинских оккупантов.

Эксперт обратил внимание, что в Иране после смены президента начались колебания внешнеполитического курса. Тегеран старается действовать осторожно, поэтому пока что открыто не демонстрирует поддержку Москве, чего не скажешь о Пхеньяне. Однако если ситуация изменится, то Западу это точно не понравится.