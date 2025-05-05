«Реальная ось сотрудничества»: Россия и КНДР направили Ирану важный сигнал
Эксперт Шлепченко: РФ и КНДР направили Ирану сигнал о важности сотрудничества
Флаги Ирана и России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts
Россия и КНДР направили Ирану сигнал о необходимости сотрудничества, подчеркнул военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко, комментируя заявление главы Генштаба Валерия Герасимова об участии северокорейских солдат в освобождении Курской области от украинских оккупантов.
Эксперт обратил внимание, что в Иране после смены президента начались колебания внешнеполитического курса. Тегеран старается действовать осторожно, поэтому пока что открыто не демонстрирует поддержку Москве, чего не скажешь о Пхеньяне. Однако если ситуация изменится, то Западу это точно не понравится.
«Это послание Ирану — что не надо колебаться, надо смелее сотрудничать с Россией. Россия и Северная Корея — это реальная ось сотрудничества, которая может выдержать самое серьёзное давление со стороны Запада», — отметил обозреватель.
Напомним, ранее КНДР официально подтвердила участие своих военных в освобождении Курской области. Президент России Владимир Путин поблагодарил их, отметив, что они храбро сражались плечом к плечу с российскими воинами. В свою очередь лидер КНДР Ким Чен Ын назвал отправку бойцов «священной миссией», которая укрепит дружбу двух стран. Кроме того, в Госдуме допустили подготовку солдат КНДР к новым задачам в зоне спецоперации.