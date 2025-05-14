В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Иран

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сроки визита Владимира Путина в Иран пока не определены, однако приглашение посетить страну остаётся в силе.

Официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани уточнила, что подготовка к визиту российского лидера активно ведётся через дипломатические каналы. Песков подчеркнул, что как только даты поездки будут утверждены, СМИ незамедлительно уведомят.

Путин уже посещал Иран. Последний подтверждённый визит состоялся 19 июля 2022 года, когда он прибыл в Тегеран для участия в трёхстороннем саммите Россия–Иран–Турция в рамках астанинского процесса по Сирии. Также он проводил двусторонние встречи с президентом Ирана и другими лидерами. До этого президент России ездил в Иран в 2017 году.