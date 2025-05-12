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Регион
12 мая, 10:27

Власти Ирана сообщили, что готовятся к приезду Путина

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент России Владимир Путин. Фото © Life.ru

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент России Владимир Путин. Фото © Life.ru

Власти Ирана готовятся к приезду президента России Владимира Путина. Об этом заявила официальный представитель правительства страны Фатиме Мохаджерани.

«Поездка Путина в Тегеран на данный момент находится в проработке, ведутся приготовления», — приводит её слова РИА «Новости».

Напомним, в апреле Москву с визитом посетил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. В ходе поездки он заявил, что Тегеран рассчитывает на визит Владимира Путина до конца года. Иранский министр тогда встретился с российским президентом и передал ему письмо от верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Путин передал через Аракчи ответное послание.

Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом
Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом
Никита Никонов
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