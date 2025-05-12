Власти Ирана сообщили, что готовятся к приезду Путина

Власти Ирана готовятся к приезду президента России Владимира Путина. Об этом заявила официальный представитель правительства страны Фатиме Мохаджерани.

«Поездка Путина в Тегеран на данный момент находится в проработке, ведутся приготовления», — приводит её слова РИА «Новости».