Власти Ирана сообщили, что готовятся к приезду Путина
Президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент России Владимир Путин. Фото © Life.ru
Власти Ирана готовятся к приезду президента России Владимира Путина. Об этом заявила официальный представитель правительства страны Фатиме Мохаджерани.
«Поездка Путина в Тегеран на данный момент находится в проработке, ведутся приготовления», — приводит её слова РИА «Новости».
Напомним, в апреле Москву с визитом посетил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. В ходе поездки он заявил, что Тегеран рассчитывает на визит Владимира Путина до конца года. Иранский министр тогда встретился с российским президентом и передал ему письмо от верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Путин передал через Аракчи ответное послание.