Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом
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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Российский лидер ещё раз выразил иранскому коллеге соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи, а Пезешкиан поблагодарил за помощь в ликвидации последствий катастрофы. Также президент Ирана тепло поздравил Путина и граждан России с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Лидеры обсудили вопросы развития сотрудничества на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, совместные проекты в сфере транспорта и энергетики, а также ход переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана по иранской ядерной программе.
«Подтверждена готовность российской стороны содействовать продвижению этого диалога с целью выхода на справедливую, основанную на принципах международного права договорённость», — говорится в заявлении Кремля.
Напомним, 26 апреля в Иране в порту Бендер-Аббас произошёл мощный взрыв из-за детонации химического вещества, которое применяют в производстве ракетного топлива. Не менее 1139 человек получили травмы, ещё 40 погибли. Следствие назвало основными причинами трагедии халатность и несоблюдение техники безопасности. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана из-за смертельного взрыва в порту и поручил направить в Иран самолёты МЧС для тушения пожара в Бендер-Аббасе.