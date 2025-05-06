Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Российский лидер ещё раз выразил иранскому коллеге соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи, а Пезешкиан поблагодарил за помощь в ликвидации последствий катастрофы. Также президент Ирана тепло поздравил Путина и граждан России с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Лидеры обсудили вопросы развития сотрудничества на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, совместные проекты в сфере транспорта и энергетики, а также ход переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана по иранской ядерной программе.