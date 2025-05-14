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14 мая, 14:33

Кортеж, в котором может находиться президент Бразилии, выехал из Внуково-2

ТАСС: На выезде из Внуково-2 замечен кортеж с бразильскими дипномерами

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Фото © Life.ru

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Фото © Life.ru

На выезде из аэропорта Внуково-2 в Москве замечен кортеж с дипломатическими номерами Бразилии. В нём, предположительно, может находиться президент южноамериканской страны Луис Инасиу Лула да Силва.

Кортеж был замечен на фоне заявлений да Силвы о его планах обсудить с президентом России Владимиром Путиным 15 мая в Стамбуле просьбы Киева о переговорах, сообщает ТАСС.

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Напомним, ранее стало известно, что Лула да Силва и Владимир Путин, вероятно обсудят грядущие переговоры, а также составы делегаций стран в Стамбуле 15 мая. Сегодня сообщалось, что спецборт из Бразилии совершил успешную посадку в столичном аэропорту.

Мария Любицкая
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