Кортеж, в котором может находиться президент Бразилии, выехал из Внуково-2

На выезде из аэропорта Внуково-2 в Москве замечен кортеж с дипломатическими номерами Бразилии. В нём, предположительно, может находиться президент южноамериканской страны Луис Инасиу Лула да Силва.

Кортеж был замечен на фоне заявлений да Силвы о его планах обсудить с президентом России Владимиром Путиным 15 мая в Стамбуле просьбы Киева о переговорах, сообщает ТАСС.