Кремль ответил на вопрос о встрече Путина и Лулы да Силвы

Кремль сообщит журналистам о возможных переговорах между президентами России Владимиром Путиным и Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, как только они будут запланированы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге в ответ на вопрос ТАСС.

Ранее Лула да Силва на пресс-конференции в Пекине заявил, что хотел бы обсудить с Путиным предстоящие российско-украинские переговоры в Стамбуле. Песков отметил, что на данный момент информации о таких контактах нет, но журналистов оперативно уведомят, если беседа будет согласована.