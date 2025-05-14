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14 мая, 09:32

Кремль ответил на вопрос о встрече Путина и Лулы да Силвы

Песков: О контактах Путина и Лулы да Силвы сообщат по мере их согласования

Владимир Путин и Лула да Силва. Фото © Life.ru

Владимир Путин и Лула да Силва. Фото © Life.ru

Кремль сообщит журналистам о возможных переговорах между президентами России Владимиром Путиным и Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, как только они будут запланированы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге в ответ на вопрос ТАСС.

Ранее Лула да Силва на пресс-конференции в Пекине заявил, что хотел бы обсудить с Путиным предстоящие российско-украинские переговоры в Стамбуле. Песков отметил, что на данный момент информации о таких контактах нет, но журналистов оперативно уведомят, если беседа будет согласована.

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Также накануне стало известно, что Лула да Силва, вероятно, обсудит с Владимиром Путиным просьбы Киева о возможных переговорах и составах делегаций в Стамбуле 15 мая. По его словам, во время визита в РФ 8-10 мая он через МИД получил просьбу Владимира Зеленского узнать о готовности Москвы объявить о перемирии. Да Силва сообщил, что передал эти слова киевского руководства, как только встретился с Путиным.

Оксана Попова
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