Помощник премьера Пакистана передал Лаврову письмо для Путина

Специальный помощник премьер-министра Пакистана Сайед Тарик Фатеми в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве вручил официальное письмо от главы пакистанского правительства Шахбаза Шарифа, адресованное президенту Владимиру Путину. Об этом сообщила пресс-служба посольства Пакистана в российской столице.

«Специальный помощник передал добрые пожелания премьер-министра Пакистана и желание пакистанского руководства расширять двустороннее сотрудничество с Россией по широкому кругу вопросов, таких как энергетика, транспортная сопряжённость, торговля и другие», — заявили в посольстве.

Кроме того, помощник премьера детально проинформировал российскую сторону о текущей ситуации в Южной Азии, особо отметив позицию Исламабада относительно рисков эскалации. В частности, были озвучены опасения по поводу последствий возможного решения Индии ограничить водоснабжение в рамках Договора о водах Инда.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал опубликовал заявление, подтверждающее состоявшийся телефонный разговор между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и Путиным. По его словам, ключевой темой беседы стало подтверждение готовности к дальнейшему развитию двустороннего партнёрства.