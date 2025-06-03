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Регион
3 июня, 15:49

Помощник премьера Пакистана передал Лаврову письмо для Путина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Специальный помощник премьер-министра Пакистана Сайед Тарик Фатеми в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве вручил официальное письмо от главы пакистанского правительства Шахбаза Шарифа, адресованное президенту Владимиру Путину. Об этом сообщила пресс-служба посольства Пакистана в российской столице.

«Специальный помощник передал добрые пожелания премьер-министра Пакистана и желание пакистанского руководства расширять двустороннее сотрудничество с Россией по широкому кругу вопросов, таких как энергетика, транспортная сопряжённость, торговля и другие», — заявили в посольстве.

Кроме того, помощник премьера детально проинформировал российскую сторону о текущей ситуации в Южной Азии, особо отметив позицию Исламабада относительно рисков эскалации. В частности, были озвучены опасения по поводу последствий возможного решения Индии ограничить водоснабжение в рамках Договора о водах Инда.

Пакистан и Индия договорились отвести войска на позиции мирного времени
Пакистан и Индия договорились отвести войска на позиции мирного времени

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал опубликовал заявление, подтверждающее состоявшийся телефонный разговор между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и Путиным. По его словам, ключевой темой беседы стало подтверждение готовности к дальнейшему развитию двустороннего партнёрства.

Напомним, конфликт между Индией и Пакистаном вновь обострился после теракта, произошедшего 22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за случившееся на Пакистан, однако премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф отверг эти обвинения, назвав их ложными. В ответ индийские военные начали операцию «Синдур», нанеся удары по предполагаемым террористическим объектам на территории Пакистана. Позже Пакистан объявил о начале масштабной военной операции против Индии. Впоследствии стороны смогли договориться о прекращении огня.

Александра Мышляева
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