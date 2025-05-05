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5 мая, 10:22

Путин переговорил по телефону с Моди

Путин и Моди обсудили углубление стратегического партнёрства Индии и РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал сообщил в соцсети Х о состоявшемся телефонном разговоре между индийским премьер-министром Нарендрой Моди и президентом России Владимиром Путиным. По его словам, ключевой темой беседы стало подтверждение готовности к дальнейшему развитию двустороннего партнерства.

Глава индийского МИД отметил, что оба лидера заявили о намерении и дальше углублять «особое и привилегированное стратегическое партнёрство» между Россией и Индией.

«Премьер-министр передал приветствия президенту Путину по случаю празднования 80-й годовщины Победы и пригласил его на ежегодный саммит, который состоится в Индии позднее в этом году», — написал Джайсвал.

Представители пресс-службы Кремля добавили, что российский лидер ещё раз выразил свои соболезнования Моди в связи с терактом 22 апреля в городе Пахалгам в южном Кашмире, в ходе которого погибли 27 туристов. Стороны подчеркнули необходимость борьбы с терроризмом в любых его формах.

В свою очередь, индийский политик поздравил Путина и всех россиян с предстоящей 80-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

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Сам Моди на 9 Мая в Москву не приедет, поскольку у него полно дел из-за обострившегося конфликта с Пакистаном. Однако в Россию на День Победы полетит другой представитель Индии — заместитель главы Минобороны.

Владимир Озеров
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