Путин переговорил по телефону с Моди

Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал сообщил в соцсети Х о состоявшемся телефонном разговоре между индийским премьер-министром Нарендрой Моди и президентом России Владимиром Путиным. По его словам, ключевой темой беседы стало подтверждение готовности к дальнейшему развитию двустороннего партнерства.

Глава индийского МИД отметил, что оба лидера заявили о намерении и дальше углублять «особое и привилегированное стратегическое партнёрство» между Россией и Индией.

«Премьер-министр передал приветствия президенту Путину по случаю празднования 80-й годовщины Победы и пригласил его на ежегодный саммит, который состоится в Индии позднее в этом году», — написал Джайсвал.

Представители пресс-службы Кремля добавили, что российский лидер ещё раз выразил свои соболезнования Моди в связи с терактом 22 апреля в городе Пахалгам в южном Кашмире, в ходе которого погибли 27 туристов. Стороны подчеркнули необходимость борьбы с терроризмом в любых его формах.

В свою очередь, индийский политик поздравил Путина и всех россиян с предстоящей 80-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.