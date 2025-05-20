Пакистан и Индия договорились отвести войска на позиции мирного времени
AFP: Пакистан и Индия условились отвести войска на позиции мирного времени
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Индия и Пакистан достигли соглашения о деэскалации конфликта и возвращении войск на исходные позиции, существовавшие до начала боевых действий. Об этом сообщило AFP, ссылаясь на свои источники.
«Войска будут выведены на позиции, которые они занимали до конфликта, к концу мая», — сказал агентству неназванный представитель Службы безопасности Пакистана.
Напомним, 6 мая Индия объявила о начале операции «Синдур», которая подразумевала атаку по объектам на пакистанской территории, являвшимися с точки зрения Нью-Дели базами для подготовки терактов. Исламабад в ответ объявил о старте собственной военной операции. 10 мая при посредничестве Вашингтона стороны достигли соглашения о прекращении огня, однако оно было нарушено в тот же день. Тем не менее 12 мая Индия приостановила удары. С тех пор о новых атаках ни с одной из сторон не сообщалось.