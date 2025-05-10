МИД Индии обвинил Пакистан в неоднократном нарушении режима прекращения огня

Индийский МИД обвинил Пакистан в нарушении соглашения о прекращении огня. Первый замглавы министерства Викрам Мисри сообщил, что индийская армия готова ответить на эти действия.

«За последние два часа произошли неоднократные нарушения договорённости, достигнутой ранее этим вечером между генеральными директорами военных операций Индии и Пакистана. Вооружённые силы Индии дают адекватный ответ, и мы очень серьезно относимся к этим нарушениям», — подчеркнул Мисри.

Он также призвал Пакистан предпринять необходимые меры для предотвращения нарушений и относиться к ситуации ответственно. Индийские Вооружённые силы получили указания реагировать решительно на возможные повторные нарушения вдоль международной границы.