В Пакистане подтвердили, что договорились с Индией о прекращении огня
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Пакистанский министр иностранных дел Мохаммад Исхак Дар официально объявил о достижении договорённости с Индией о перемирии. Стороны пришли к соглашению о прекращении боевых действий на линии контроля.
«Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не уступая своим суверенитетом и территориальной целостностью», — написал он у себя в социальных сетях.
Напомним, индийские вооружённые силы запустили операцию «Синдур», в ходе которой были нанесены удары по предполагаемым террористическим целям на территории Пакистана. В ответ страна объявила о начале крупномасштабной военной кампании против Индии. Сегодня появилась информация, что при посредничестве США стороны достигли соглашения о прекращении огня.