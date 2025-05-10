Индия и Пакистан: Обострение
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Регион
10 мая, 13:14

В Пакистане подтвердили, что договорились с Индией о прекращении огня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Creative Photo Corner

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Creative Photo Corner

Пакистанский министр иностранных дел Мохаммад Исхак Дар официально объявил о достижении договорённости с Индией о перемирии. Стороны пришли к соглашению о прекращении боевых действий на линии контроля.

«Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не уступая своим суверенитетом и территориальной целостностью», — написал он у себя в социальных сетях.

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Напомним, индийские вооружённые силы запустили операцию «Синдур», в ходе которой были нанесены удары по предполагаемым террористическим целям на территории Пакистана. В ответ страна объявила о начале крупномасштабной военной кампании против Индии. Сегодня появилась информация, что при посредничестве США стороны достигли соглашения о прекращении огня.

Александра Мышляева
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