В Пакистане подтвердили, что договорились с Индией о прекращении огня

Пакистанский министр иностранных дел Мохаммад Исхак Дар официально объявил о достижении договорённости с Индией о перемирии. Стороны пришли к соглашению о прекращении боевых действий на линии контроля.

«Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не уступая своим суверенитетом и территориальной целостностью», — написал он у себя в социальных сетях.