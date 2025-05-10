Индия и Пакистан: Обострение
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Регион
10 мая, 12:21

Индия и Пакистан договорились о прекращении огня при посредничестве США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavlo Lys

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavlo Lys

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан достигли соглашения о полном прекращении огня при посредничестве Вашингтона.

«После долгих ночных переговоров при посредничестве США я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и незамедлительном прекращении огня», — написал он на странице в Truth Social.

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Напомним, конфликт между Индией и Пакистаном вновь обострился после теракта, произошедшего 22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 26 человек. Индия возложила ответственность за случившееся на Пакистан, однако премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф отверг эти обвинения, назвав их ложными. В ответ индийские военные начали операцию «Синдур», нанеся удары по предполагаемым террористическим объектам на территории Пакистана. Позже Пакистан объявил о начале масштабной военной операции против Индии.

Александра Мышляева
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