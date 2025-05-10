Министр обороны Пакистана высказался о ядерном ударе по Индии

Пакистан не собирается сейчас прибегать к использованию ядерного оружия, несмотря на обострение отношений с Индией. В этом заверил министр обороны страны Хаваджа Асиф, на которого ссылается пакистанское издание Dawn.

«Министр обороны Хаваджа Асиф сказал, что ядерный вариант «сейчас не рассматривается», но если ситуация возникнет, то «наблюдатели» также пострадают», — говорится в публикации.