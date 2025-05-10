Министр обороны Пакистана высказался о ядерном ударе по Индии
Dawn: МО Пакистана сейчас не рассматривает возможность ядерного удара по Индии
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Пакистан не собирается сейчас прибегать к использованию ядерного оружия, несмотря на обострение отношений с Индией. В этом заверил министр обороны страны Хаваджа Асиф, на которого ссылается пакистанское издание Dawn.
«Министр обороны Хаваджа Асиф сказал, что ядерный вариант «сейчас не рассматривается», но если ситуация возникнет, то «наблюдатели» также пострадают», — говорится в публикации.
Асиф также опроверг информацию о том, что в Пакистане готовится проведение заседания Национального командования, которое якобы должно принять решение по вопросу применения ядерного вооружения на фоне эскалации с Индией.
Напомним, конфликт между Индией и Пакистаном вновь разгорелся после теракта 22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмире, в результате которого погибли 26 человек. Индийские власти обвинили Пакистан в атаке, но премьер страны Шахбаз Шариф назвал ложью подобные заявления. Однако в ответ Индия запустила операцию «Синдур», нанеся удары по «террористическим объектам» на пакистанской территории. А сегодня Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии.