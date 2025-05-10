«Это не перемирие»: Пакистан нарушил достигнутую с Индией договорённость о прекращении огня
В столице Джамму и Кашмира гремят взрывы
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Пакистан нарушил соглашение о прекращении огня с Индией. Над городом Сринагаром — столицей индийской союзной территории Джамму и Кашмир — прогремели взрывы, об этом на личной странице в соцсети X сообщил главный министр региона Омар Абдулла. В некоторых городах Джамму и Кашмира из-за атак БПЛА отключилось электричество.
Работа средств ПВО над Сринагаром. Видео © X / OmarAbdullah
«Что только что произошло с прекращением огня? Взрывы слышны по всему Сринагару. <...> Это не перемирие. В центре Сринагара только что открыли огонь подразделения противовоздушной обороны», — написал он.
На опубликованном министром видеоролике видно, как в небе пролетают девять ракет. Агентство «ФрансПресс» со ссылкой на правительственный источник подтверждает, что Пакистан нарушил режим тишины на линии контроля с Индией.
Напомним, недавно ВС Индии объявили о начале военной операции «Синдур», которая подразумевала нанесение ударов по объектам, использовавшимся для подготовки террористов. Исламабад ответил объявлением масштабной военной кампании. Однако сегодня стало известно о внезапной деэскалации напряжённой ситуации — стороны смогли договориться о прекращении огня при посредничестве Вашингтона.