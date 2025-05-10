«Это не перемирие»: Пакистан нарушил достигнутую с Индией договорённость о прекращении огня

Пакистан нарушил соглашение о прекращении огня с Индией. Над городом Сринагаром — столицей индийской союзной территории Джамму и Кашмир — прогремели взрывы, об этом на личной странице в соцсети X сообщил главный министр региона Омар Абдулла. В некоторых городах Джамму и Кашмира из-за атак БПЛА отключилось электричество.

Работа средств ПВО над Сринагаром. Видео © X / OmarAbdullah

«Что только что произошло с прекращением огня? Взрывы слышны по всему Сринагару. <...> Это не перемирие. В центре Сринагара только что открыли огонь подразделения противовоздушной обороны», — написал он.