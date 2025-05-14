Российское оружие названо главным победителем в конфликте Индии и Пакистана
Столкновение Индии и Пакистана продемонстрировало мощь оружия России и Китая
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди высоко оценил мощь российских комплексов С-400, сфотографировавшись на их фоне на авиабазе Адампур. Он подчеркнул, что эти системы, задействованные в операции «Синдур» против Пакистана, укрепили оборону Индии, опровергнув слухи об уничтожении базы, где также размещены МиГ-29. Моди отметил, что С-400 и локальные платформы, такие как Akash, обеспечивают Индии технологическое превосходство.
Конфликт с Пакистаном, вспыхнувший после теракта в Пахалгаме, выявил эффективность китайских истребителей J-10C и ракет PL-15. Пакистан заявил о сбитии пяти индийских самолётов, включая французский Rafale, что вызвало сомнения в превосходстве западного оружия. Эксперты считают, что успех российского и китайского вооружения, более доступного по цене, усилит их позиции на рынке, тогда как дорогие западные аналоги теряют доверие.
По мнению аналитика Алексея Анпилогова, Пакистан неожиданно показал силу J-10C в сочетании с дальнобойными ракетами, что заставит Индию пересмотреть стратегию ВВС, ранее вложившую 7,4 млрд долларов в покупку французских Rafale.
«Также неплохо проявили себя индийские гиперзвуковые ракеты «БраМос», которые прорвали оборону Пакистана, основанную на китайских ракетных комплексах – аналогах российской системы С-300. Внесли свою лепту и китайские беспилотники дальнего радиуса действия, пакистанские оперативно-тактические ракетные комплексы и так далее», — добавил эксперт в беседе с ТАСС.
Напомним, что 6 мая Индия начала операцию «Синдур» против объектов на территории Пакистана, которые в Нью-Дели охарактеризовали как базы террористической инфраструктуры. В ответ на это Пакистан заявил о начале собственной военной операции. Ситуация разрешилась 10 мая, когда при поддержке США было достигнуто соглашение о прекращении огня, который, к слову, был уже неоднократно нарушен.