Индия высоко оценила роль российских С-400 в противостоянии с Пакистаном

Индия подписала контракт с Россией на поставку пяти полковых комплектов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в октябре 2018 года на сумму около 5,43 миллиарда долларов. Поставки начались в конце 2021 года, несмотря на угрозу санкций со стороны США. Индия стала третьей страной в мире после России и Китая, получившей С-400. Комплекс предназначен для защиты от самолётов (включая малозаметные), крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников.