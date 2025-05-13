Индия высоко оценила роль российских С-400 в противостоянии с Пакистаном
Премьер Индии Моди: Системы С-400 сыграли важную роль в конфликте с Пакистаном
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Закупленный у России зенитный ракетный комплекс С-400 сыграл ключевую роль в обеспечении безопасности Индии в ходе военной операции «Синдур». Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
«Надежное оборонное прикрытие стало отличительной чертой Индии», — отметил Моди, подчеркнув, что страна располагает «современными технологиями, против которых Пакистан бессилен».
Индия подписала контракт с Россией на поставку пяти полковых комплектов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в октябре 2018 года на сумму около 5,43 миллиарда долларов. Поставки начались в конце 2021 года, несмотря на угрозу санкций со стороны США. Индия стала третьей страной в мире после России и Китая, получившей С-400. Комплекс предназначен для защиты от самолётов (включая малозаметные), крылатых и баллистических ракет, а также беспилотников.
Напомним, что 6 мая Индия начала операцию «Синдур» против объектов на территории Пакистана, которые в Нью-Дели охарактеризовали как базы террористической инфраструктуры. . В ответ на это Пакистан заявил о начале собственной военной операции. Ситуация разрешилась 10 мая, когда при поддержке США было достигнуто соглашение о прекращении огня, который, к слову, был уже неоднократно нарушен.