Индия и Пакистан остановили войну

Индийский МИД заявил, что режим прекращения огня в конфликте с Пакистаном вступил в силу с 14:30 по Москве. Об этом объявил первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри.

Соглашение было достигнуто в ходе телефонного разговора между директорами военных операций (ГДВО) двух стран. По словам первого замглавы МИД Индии, именно пакистанская сторона инициировала контакт.

«Генеральный директор военных операций Пакистана позвонил генеральному директору военных операций Индии в 15:35 сегодня днём. Они договорились, что обе стороны прекратят все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 по индийскому стандартному времени сегодня. Обеим сторонам даны инструкции по реализации этого соглашения», — сказал он во время брифинга.