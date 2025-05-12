Премьер Индии заявил о приостановке ударов по Пакистану

После начала операции «Синдур» премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что дальнейшие действия Дели в отношении Пакистана будут определяться реакцией Исламабада. Он уточнил, что Индия приостановила, но не прекратила военные операции.

«Мы только отложили наши удары по Пакистану», — отметил Моди.

Индийский премьер также обозначил границы возможного диалога с Пакистаном. По его мнению, переговоры могут быть сосредоточены только на двух ключевых вопросах: борьбе с терроризмом и возвращении Индии территории Кашмира, контролируемой Пакистаном.