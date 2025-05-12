Индия и Пакистан: Обострение
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 мая, 15:52

Премьер Индии заявил о приостановке ударов по Пакистану

Моди: Индия приостановила удары по Пакистану, будущее зависит от ответных шагов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegD

После начала операции «Синдур» премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что дальнейшие действия Дели в отношении Пакистана будут определяться реакцией Исламабада. Он уточнил, что Индия приостановила, но не прекратила военные операции.

«Мы только отложили наши удары по Пакистану», — отметил Моди.

Индийский премьер также обозначил границы возможного диалога с Пакистаном. По его мнению, переговоры могут быть сосредоточены только на двух ключевых вопросах: борьбе с терроризмом и возвращении Индии территории Кашмира, контролируемой Пакистаном.

«Сейчас не эпоха войны, но и не эпоха терроризма», — заявил Моди.

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Напомним, что операция «Синдур», в ходе которой Индия нанесла удары по предполагаемым террористическим целям на пакистанской территории, спровоцировала обострение двусторонних отношений. В ответ на это Пакистан заявил о начале собственной военной операции. Ситуация разрешилась 10 мая, когда при поддержке США было достигнуто соглашение о прекращении огня, который, к слову, был уже неоднократно нарушен.

Ольга Сливченко
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