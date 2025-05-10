В Росавиации объяснили, как выполняются рейсы в Индию при закрытом небе над страной
Росавиация: Авиакомпании РФ летают в Индию в обход закрытого пространства
Летящий в небе самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M.A.L.I.K
Российские авиакомпании вынуждены облетать закрытое воздушное пространство Индии, выполняя рейсы в Дели и на Гоа. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко, отметив, что транзитные рейсы (с пересадками), тоже проводятся в обход закрытой зоны.
«Росавиация находится на связи с авиационными властями Индии. Отечественные авиакомпании летают в Дели и на Гоа, облетая временно закрытое воздушное пространство Индии. То же самое с транзитными рейсами. В случае изменения ситуации российским эксплуатантам будет оперативно доведена информация по поводу коррективов на использование воздушного пространства Индии», — говорится в публикации.
Российские авиакомпании не выполняют рейсы в Пакистан, напомнил Кореняко. Также он заверил, что Росавиация держит ситуацию на контроле.
Напомним, замороженный индо-пакистанский конфликт обострился в конце апреля после террористического акта в спорном регионе Джамму и Кашмир. 6 мая армия Индии объявила военную операцию «Синдур», предполагающую удары по объектам Пакистана, где, по утверждению индийской стороны, находились члены террористических организаций. Исламабад заявил, что начинает собственную крупномасштабную военную кампанию. 10 мая появилась неожиданная и обнадёживающая новость — стороны договорились о прекращении огня, посредником выступили Штаты. Увы, перемирие оказалось недолговечным: вечером над столицей Джамму и Кашмира Сринагаром прогремели взрывы, главный министр индийского региона сообщил о работе ПВО.