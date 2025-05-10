В Росавиации объяснили, как выполняются рейсы в Индию при закрытом небе над страной

Российские авиакомпании вынуждены облетать закрытое воздушное пространство Индии, выполняя рейсы в Дели и на Гоа. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко, отметив, что транзитные рейсы (с пересадками), тоже проводятся в обход закрытой зоны.

«Росавиация находится на связи с авиационными властями Индии. Отечественные авиакомпании летают в Дели и на Гоа, облетая временно закрытое воздушное пространство Индии. То же самое с транзитными рейсами. В случае изменения ситуации российским эксплуатантам будет оперативно доведена информация по поводу коррективов на использование воздушного пространства Индии», — говорится в публикации.