Мединский назвал Путину дату крупнейшего обмена пленными с Украиной

Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский доложил об итогах диалога президенту Владимиру Путину. Мединский подчеркнул, что крупный обмен пленными состоится 7-9 июня.

«Договорились провести паритетный обмен военнопленными численностью не менее тысячи человек с каждой стороны, в первую очередь категориями раненые, тяжело больные и военнопленные возрастом до 25 лет. Сейчас согласовываются окончательные цифры по паритету. Мы предполагаем, что это будет, наверное, 1200 человек с каждой стороны, и это снова будет самый большой обмен военнопленными. Начать готовы 7, 8, 9 июня», — отметил Мединский.