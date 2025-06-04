Мединский назвал Путину дату крупнейшего обмена пленными с Украиной
Мединский: Россия готова начать обмен пленными с Украиной 7-9 июня
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Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский доложил об итогах диалога президенту Владимиру Путину. Мединский подчеркнул, что крупный обмен пленными состоится 7-9 июня.
«Договорились провести паритетный обмен военнопленными численностью не менее тысячи человек с каждой стороны, в первую очередь категориями раненые, тяжело больные и военнопленные возрастом до 25 лет. Сейчас согласовываются окончательные цифры по паритету. Мы предполагаем, что это будет, наверное, 1200 человек с каждой стороны, и это снова будет самый большой обмен военнопленными. Начать готовы 7, 8, 9 июня», — отметил Мединский.
Также Мединский заявил, что также в ближайшие дни Россия готова передать Украине 6000 тел военных, для этого используют специальные вагоны-рефрижераторы. Он добавил, что у Украины тоже могут быть тела, но их будет «намного-намного меньше».
Напоминаем, что 2 июня состоялся второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, продлившись чуть более часа. Делегации смогли договориться о масштабном обмене тяжелобольными ранеными и молодыми военнопленными по принципу «всех на всех», а также о передаче тел погибших бойцов (Россия готова вернуть Украине 6000 тел). Кроме того, Москва передала Киеву на изучение свой вариант меморандума.