Украинское руководство мало интересуется собственными гражданами, ни живыми, ни мёртвыми, что доказывает реакция Владимира Зеленского на предложение России передать Киеву 6 тысяч тел солдат ВСУ. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«О них [украинцах] не заботятся ни тогда, когда они живы, ни тогда, когда они мертвы... Когда было объявлено, что Россия инициативно готова передать 6 тысяч тел украинских военнослужащих киевскому режиму, что сказал Зеленский? Отрёкся от них», — пояснила она.