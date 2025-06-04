«Отрёкся от них»: Захарову шокировало нежелание Зеленского забирать тела 6000 бойцов ВСУ
Захарова: Реакция на обмен телами доказывает, что Зеленскому не нужны украинцы
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Украинское руководство мало интересуется собственными гражданами, ни живыми, ни мёртвыми, что доказывает реакция Владимира Зеленского на предложение России передать Киеву 6 тысяч тел солдат ВСУ. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«О них [украинцах] не заботятся ни тогда, когда они живы, ни тогда, когда они мертвы... Когда было объявлено, что Россия инициативно готова передать 6 тысяч тел украинских военнослужащих киевскому режиму, что сказал Зеленский? Отрёкся от них», — пояснила она.
Захарова напомнила, что ВСУ несут колоссальные потери в личном составе на поле боя из-за политики Зеленского. Также украинцы, не желая попасть под каток мобилизации, бегут за рубеж при первой возможности. Захарова добавила, что с января 2025 года за границей скрылись 104 тысячи украинцев призывного возраста, а за три последние года этот показатель оценивается от 600 тысяч до миллиона человек.
Напомним, помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что российская делегация заявила о готовности в одностороннем порядке передать Киеву 6000 тел военных ВСУ. Это даст семьям возможность «по-человечески их похоронить» погибших бойцов. Но там это восприняли без энтузиазма, вероятно, из-за того, что, по украинским законам, власти должны будут выплатить родственникам каждого погибшего военного по 30 миллионов рублей. А это в общей сложности около 180 миллиардов рублей.