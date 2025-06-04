Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 13:46

«Отрёкся от них»: Захарову шокировало нежелание Зеленского забирать тела 6000 бойцов ВСУ

Захарова: Реакция на обмен телами доказывает, что Зеленскому не нужны украинцы

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Украинское руководство мало интересуется собственными гражданами, ни живыми, ни мёртвыми, что доказывает реакция Владимира Зеленского на предложение России передать Киеву 6 тысяч тел солдат ВСУ. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«О них [украинцах] не заботятся ни тогда, когда они живы, ни тогда, когда они мертвы... Когда было объявлено, что Россия инициативно готова передать 6 тысяч тел украинских военнослужащих киевскому режиму, что сказал Зеленский? Отрёкся от них», — пояснила она.

Захарова напомнила, что ВСУ несут колоссальные потери в личном составе на поле боя из-за политики Зеленского. Также украинцы, не желая попасть под каток мобилизации, бегут за рубеж при первой возможности. Захарова добавила, что с января 2025 года за границей скрылись 104 тысячи украинцев призывного возраста, а за три последние года этот показатель оценивается от 600 тысяч до миллиона человек.

Захарова анонсировала начало передачи Украине тел 6000 погибших военных ВСУ
Захарова анонсировала начало передачи Украине тел 6000 погибших военных ВСУ

Напомним, помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что российская делегация заявила о готовности в одностороннем порядке передать Киеву 6000 тел военных ВСУ. Это даст семьям возможность «по-человечески их похоронить» погибших бойцов. Но там это восприняли без энтузиазма, вероятно, из-за того, что, по украинским законам, власти должны будут выплатить родственникам каждого погибшего военного по 30 миллионов рублей. А это в общей сложности около 180 миллиардов рублей.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мария Захарова
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Переговоры в Стамбуле
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar